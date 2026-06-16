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Ordu'da arazi kavgasında kuzenini öldüren zanlı tutuklandı

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Ordu'nun Ulubey ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada kuzenini öldüren M.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde dün silahlı kavgada kuzenini öldüren zanlı tutuklandı.

Kadıncık Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, kuzeni Engin Y'yi silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
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