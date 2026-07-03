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Ordu'da Hava Şehitleri Anıtı açıldı

Ordu'da Hava Şehitleri Anıtı açıldı
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Ordu'da, Altınordu Belediyesince Alınca Hava Şehitleri Anıtı'nın açılışı yapıldı.

Ordu'da, Altınordu Belediyesince Alınca Hava Şehitleri Anıtı'nın açılışı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül 1958'de Alınca Mahallesi Gündoğmuş Tepesi'nde meydana gelen uçak kazasında şehit olan askerlerin adının yaşatılacağı anıt törenle açıldı.

Belediye Başkanı Ulaş Tepe, 9 personelin vefat ettiği uçak kazasının üzerinden uzun yıllar geçtiğini belirterek, "Bu anıt hafızadır, duadır, minnettir. Bu anıt, bu topraklarda yaşayan herkesin ortak vicdanıdır." ifadelerini kullandı.

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Sezer Sabahat ise anıtla kentin tarihinin gelecek kuşaklara aktarılacağını kaydetti.

Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin de şehitlik mertebesinin önemine işaret etti.

Vali Muammer Erol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Başkan Tepe ve diğer katılımcılar, dua edilmesinin ardından anıta karanfil bıraktı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
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