Ordu'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Ordu'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada, bir kişi bacağından tabanca ile yaralandı. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.

ORDU'da 2 aile arasında çıkan kavgada Oktay K.'yi (26) tabancayla bacağından yaralayan N.B. ile yanındaki A.B. ve S.B. gözaltına alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Ünye ilçesi İnkur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; A.B., N.B. ve S.B. ile husumetli oldukları öne sürülen Oktay K. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Şüphelilerden biri Oktay K.'ye tabancayla ateş etti. Oktay K., sağ bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oktay K., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık görevlileri tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, A.B., N.B. ve S.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden N.B. ifadesinde ateş ettiğini söyleyerek suçunu itiraf ederken, A.B. ve S.B. ise sorgularının ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
