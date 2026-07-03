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Ordu'da Denize Giriş Yasaklandı

Ordu'da Denize Giriş Yasaklandı
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Ordu Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 4-5 Temmuz tarihlerinde denize girilmesini yasakladı. Yüksek dalga ve rip akıntısı riskine karşı alınan karar, il genelinde geçerli olacak.

ORDU Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 4-5 Temmuz tarihlerinde denize girilmesini yasakladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre 4 Temmuz Cumartesi günü ilin doğu kesimlerinde öğleden sonra, batı kesimlerinde ise gün boyu yüksek dalga ve rip akıntısı beklendiği belirtildi. Ayrıca 5 Temmuz Pazar günü ise il genelinde kuvvetli rüzgara bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı oluşmasının tahmin edildiği ifade edildi. Açıklamada, yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla Ordu Valiliği 'Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu' kararı doğrultusunda 4 Temmuz Cumartesi günü Perşembe, Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde saat 14.00'ten sonra, Fatsa ve Ünye ilçelerinde ise gün boyunca, 5 Temmuz Pazar günü ise yüksek dalga ve rip akıntısı riski nedeniyle Ordu genelinde denize girmenin yasak olduğu belirtildi.

Valilik, vatandaşların can güvenliği açısından alınan kararlara uymalarını ve uyarıları dikkate almalarını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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