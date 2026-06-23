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Ordu'da 3'üncü kattan düşen kadın öldü

Ordu'da 3'üncü kattan düşen kadın öldü
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde 3. kattan apartman çıkmasına düşen 63 yaşındaki Esma Altunel, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde 3'üncü kattan apartmanın çıkmasına düşen Esma Altunel (63), hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Şahincili Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 3'üncü katta bulunan Esma Altunel, dengesini kaybederek bulunduğu binanın çıkmasına düştü. İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Altunel, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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