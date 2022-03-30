Ordu'da 256 yol ağında heyelan meydana geldi

ORDU (AA) - Ordu'da önceki haftalarda etkili olan karın erimesinin ardından 256 yol ağında heyelan meydana geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte yaşanan şiddetli yağış sonrası karın erimesi ve toprağın suya doyması heyelanlara neden oldu.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 19 ilçenin tamamında görünen küçük ve büyük çaplı heyelanlar üzerine harekete geçti. Ekipler, vatandaşın mağduriyet yaşamaması için heyelan nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak üzere çalışma yürütüyor. İl genelinde hasar tespit çalışmalarına ise devam ediliyor.

Daire başkanı Abdulkadir Hatipoğlu, sahada 464 araç ve iş makinesi ile 533 personelle sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Hatipoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla heyelan olaylarının yaşandığı ilk andan itibaren tüm ekip ve ekipmanlarla sahada mücadele verdiklerini belirtti.

Hatipoğlu, şu ana kadar 19 ilçenin 256 noktasında heyelan meydana geldiğini aktararak, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin yoğun çalışma içerisinde olduğunu vurguladı.

Öncelikle alternatif güzergahları devreye koyarak mağduriyet yaşanmasının önüne geçtiklerini kaydeden Hatipoğlu, "Şu anda ekiplerimiz 7/24 heyelan olan yol ağlarında çalışma yapıyor. Yapılacak jeolojik analizler sonrası heyelanlı noktalarda çalışmaları hızlandırarak bu denli bir olayın yaşanmaması için tedbirlerimizi alacağız." ifadelerini kullandı.???????