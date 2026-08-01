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Ordu'da 15 bin kırmızı benekli alabalık salındı

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Ordu'nun Akkuş ilçesinde 15 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde 15 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce yürütülen "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Trabzon'un Maçka ilçesinde üretilen balıkların salımı için Akpınar Mahallesi Kızlar çayı mevkisinde program düzenlendi.

Mahalle muhtarı Yılmaz Can, DKMP Ordu Müdürlüğü ve Ünye Şefliği ekiplerinin de katıldığı programda yaptığı konuşmada, bırakılan yavruların derelerde büyüyerek çoğalacağını söyledi.

Derelerin balıkla dolması için vatandaşların bilinçli olmasının şart olduğunu belirten Can, "Bu derelerde 3 yıl boyunca avlanmak tamamen yasaklandı. Gece ışıkla, ağla veya başka malzemelerle balıkları kaçak avcılık yapanları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, jandarmaya ya da DKMP Ordu Müdürlüğü ve Ünye Şefliği ekiplerimize ihbar edin. Doğamıza, deremize sahip çıkalım." dedi.

Can, DKMP Genel Müdürlüğü ile DKMP Ünye Şefi Saygın Yıldırım ve ekiplere projeye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
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