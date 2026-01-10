Ordu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

Ordu'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Vali Muammer Erol, Fatsa Kültür Sarayı'ndaki programda, basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Ordu'da 2025'in özetini gazete ve internet haberlerinden derlenen görüntülerden gördüklerini belirten Erol, 2026'nın Ordu için hayırlara vesile olmasını diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise Gazeteciler Gününü tebrik ederek, "Daha güzel günlere birlikte ulaşalım. Başta Sayın Valimiz olmak üzere güçlü bir ailemiz var. Hep birlikte Ordu'yu temsil ediyoruz." dedi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da ilkeli ve tarafsız basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Programa, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebubekir Ayrancı ile basın mensupları katıldı.