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Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki camilerde temizlik çalışması yaptı

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Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki camilerde temizlik çalışması yaptı
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Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların ibadetlerini hijyenik ortamda yerine getirebilmesi amacıyla il genelindeki camilerde temizlik çalışması yaptı. Belirli program dahilinde camilerin iç ve dış mekanlarında temizlik yapılırken abdesthane ve tuvaletler yıkanıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, camilerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ibadetlerini hijyenik bir ortamda yerine getirebilmeleri amacıyla il genelindeki camilerde temizlik çalışması yapıldı.

Ekipler, belirli program dahilinde camilerin iç ve dış mekanlarında çalışma yürütüyor.

Halı, cam, ayakkabılık, minber, mihrap, müezzin mahfili gibi camilerin iç alanlarını temizleyen ekipler, dış mekanda ise abdesthane ve tuvaletleri yıkıyor.

Kaynak: AA
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