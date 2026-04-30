Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

BAŞKAN GÜLER'DEN AÇIKLAMA

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Tedavi sürecinin kısa sürede tamamlanacağını belirten Güler, en kısa zamanda görevine döneceğini kaydetti. Ordu için çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini ifade eden Güler, "Ordu'muz için yapacak daha çok işimiz, yürüyecek daha çok yolumuz var. İnşallah çok yakında yeniden sahada olacağız. Çok şükür sağlığım yerinde. Bu süreçte arayan, soran, dualarıyla yanımızda olan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı." dedi.

Dursun Mehmet ŞAHİN/ ORDU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı