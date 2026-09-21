Ordu Altınordu'da engelli bakım merkezi 1777 metrekarelik alanda hizmete hazırlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ordu Büyükşehir Belediyesince Altınordu ilçesinde yapımı sürdürülen Engelli Gündüz Bakım, Aile Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Merkezi'nin inşaatında sona yaklaşıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Şirinevler Mahallesi'nde yapımı devam eden merkezin karkas inşaatı, çatısı, dış cephe mantolaması, seramik ve boya imalatlarının tamamlandığı belirtildi.

Toplam 1777 metrekare kapalı alana sahip merkezin kısa süre içerisinde hizmete açılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, tesiste engelli bireylerin gelişimlerini desteklemeye yönelik eğitim ve etkinliklerin düzenlenmesinin yanı sıra ailelere yönelik danışmanlık ve destek hizmetlerinin sunulmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, çalışmaların tamamlanmasıyla merkezin engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal, eğitim ve destek hizmetlerinin bir arada sunulduğu bir merkez olarak faaliyet göstermesinin hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: AA