Ordu Açıklarında Hortum Oluştu

Güncelleme:
Ordu ili açıklarında meydana gelen hortum, Ünye ilçesi kıyılarında cep telefonuyla kaydedildi. Hortum, sahile 2 kilometre mesafede oluştu ancak karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.

ORDU ili açıklarında, denizde meydana gelen hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Ünye ilçesinin kıyı kesiminde, saat 13.00 sıralarında, yaşandı. İlçede sağanağın ardından denizde hortum oluştu. Sahile yaklaşık 2 kilometre mesafede görülen hortum, kıyıya doğru ilerledi ancak karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Çevredekiler, hortumu cep telefonlarıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
