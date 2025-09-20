Ordu Açıklarında Hortum Oluştu
Ordu ili açıklarında meydana gelen hortum, Ünye ilçesi kıyılarında cep telefonuyla kaydedildi. Hortum, sahile 2 kilometre mesafede oluştu ancak karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.
Olay, Ünye ilçesinin kıyı kesiminde, saat 13.00 sıralarında, yaşandı. İlçede sağanağın ardından denizde hortum oluştu. Sahile yaklaşık 2 kilometre mesafede görülen hortum, kıyıya doğru ilerledi ancak karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Çevredekiler, hortumu cep telefonlarıyla kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel