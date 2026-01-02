"Güneşin Oğlu" oyunu 8 Ocak'ta Zorlu PSM'de sahnelenecek

Onur Ünlü imzalı aynı isimli filmden sahneye uyarlanan "Güneşin Oğlu" oyunu, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) Turkcell Platinum Sahnesi'nde 8 Ocak'ta tiyatroseverlerle buluşacak.

Zorlu PSM prodüksiyonu olarak sahnelenen eserin yönetmenliğini Onur Ünlü ile Nagihan Gürkan üstlendi.

Fikri Şemsigil karakterinin mucize beklentisiyle başlayan hikayesinin anlatıldığı oyunda, İbrahim Selim, Deniz Celiloğlu, İlayda Alişan, Beyti Engin, Ali Yoğurtcuoğlu, Zeynep Kankonde, Efekan Can, Sergen Özdemir, Ilgaz Kaya ve Selin Beliz Şahan rol alıyor.

Mizah ile absürtlüğü bir araya getiren özgün sahne diline sahip eser, 8 Ocak'ın yanı sıra 20-21 Ocak'ta da Zorlu PSM'de sahnelenecek.