Onur Tursun, AYT'de Türkiye Birincisi Oldu

Ağrılı Onur Tursun, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ) sayısal alanda tam puan alıp Türkiye birincisi olma başarısı göstererek hem şehrinin hem de ailesinin gurur kaynağı oldu.

Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi'nden mezun olan Onur Tursun, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ) sayısal alanda 80 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.

Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) de 113 doğru ve 7 yanlış yapan Tursun, YKS'de 134. olarak gösterdiği başarıyla Ağrı'da gurur kaynağı oldu.

Onur Tursun, AA muhabirine, emeklerinin karşılığını aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Sınava hazırlanıncaya kadar böyle bir beklentisinin olmadığını belirten Tursun, "Çalıştıkça, çalıştığımın karşılığını aldıkça hedeflerim daha da büyüdü. Zamanla hedeflerim daha da ilerleyince başaracağıma inandım. Sınavda da başardım. Daha 12. sınıfa başlamadan önce yaz tatilinde çalışmaya başladığım TYT'yi yazın bitirdim. Okul açıldıktan sonra da AYT ile TYT'yi birlikte götürdüm. Zamanla fazlasıyla ders çalışarak denemelere girdim ve netlerimi artırarak bu düzeye geldim." diye konuştu.

Tursun, kendisine destek olan annesi, babası, ailesi ve okuldaki tüm öğretmenlerinin başarısında büyük pay sahibi olduğunu dile getirdi.

"Çalışmaya başladığımdan beri hedefim tıp fakültesini kazanmaktı"

Sosyal medya kullanmadığını ifade eden Tursun, şöyle devam etti:

"Herhangi bir sosyal medya hesabım yok. Telefonum da yoktu, sınavdan sonra aldım. Bir bilgisayarım vardı. Ondan da zaten ders çalışıyordum. Bazen 12 saate kadar ders çalışıyordum. Yorgun olduğum günlerde 3-4 saat olduğu da oluyordu. Genelde değişkenlik gösteriyordu ama ortalama 9 saati buluyordu."

Sonuçları görünce çok mutlu olduğunu, yaklaşık 1 yıl çok yoğun ders çalıştığını dile getiren Tursun, "Sosyal aktivitelerden vazgeçtik. En sonunda başarmak beni ciddi anlamda mutlu etti. Başarımın, çalışmamın sonuçlarını görmek beni ciddi anlamda tatmin etti. Çalışmaya başladığımdan beri hedefim tıp fakültesini kazanmaktı. İnşallah tercih olarak tıp da yazacağım." ifadesini kullandı.

Düzenli çalışmanın beraberinde başarıyı getirdiğini işaret eden Tursun, şunları kaydetti:

"Bu işin temel prensibi bence düzenli çalışmak. Çünkü bu sınav bir süreç, bazıları için bir yıl ve daha fazla sürüyor. Düzenli çalışmak buradaki en önemli şey. Hiçbir şey emeksiz olmaz. Sonuçlar açıklandıktan sonra birçok tebrik mesajı aldım. Tabii beni fazlasıyla mutlu etti. Gerek öğretmenlerimden gerekse arkadaşlarımdan, yakın çevremden, akrabalarımdan birçok tebrik mesajı aldım."

Abla Ayşe Tursun da kardeşiyle gurur duyduklarını anlatarak, "Kardeşim Onur sene boyunca çok düzenli ders çalıştı. Sınavda başarılı olmasının arkasındaki en büyük pay ara vermeden düzenli çalışmasıydı. Eğitim hayatı düzenliydi, hep yüksek notlar aldı. 12. sınıfta da eksiklerini bulup ona göre çalıştı. Sürekli eksikliklerinin üzerinden gitti. Ailece çok mutluyuz." dedi.