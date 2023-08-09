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Onur Karaburun Edirne İl Emniyet Müdürlüğü görevine başladı

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Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Onur Karaburun, görevine başladı. Karaburun, Edirne Emniyet Müdürlüğü önünde karşılandıktan sonra makamına geçti.

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Onur Karaburun, görevine başladı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü önünde müdür yardımcıları tarafından karşılanan Karaburun, polis mangasını selamladıktan sonra makamına geçti.

En son Polis Başmüfettişi olarak görev yapan Karaburun, 2 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Edirne Emniyet Müdürlüğüne atanmıştı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

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