Onur Anıtı'na saldıran kuzenlere 5'er yıl hapis

İLKADIM, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'nı halatla çekmeye çalışan kuzenler Celali Rahman Fidan (39) ile Batuhan Fidan'a (25), 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' kapsamında yargılandığı davada, 5 yıl 22'şer gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti sanıkların cezasında indirim uygulamadı.

İlkadım ilçesi, Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'na 3 Şubat'ta ciple gelen 2 kişi, Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi bırakıp kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Polis, 13 suçtan 38 dosyası olan kuzenler Celali Rahman Fidan ve Batuhan Fidan'ı yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Olayın ardından binlerce kişi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri 'Anıta saygı' nöbeti başlattı. Anıt çevresinde belediyelerce kurulan çadırlarda gece-gündüz nöbet tutanlar, 4 gün boyunca İstiklal, İzmir ve Onuncu Yıl marşlarını söyleyerek saldırıyı kınadı. Saldırıya tepki için bir araya gelen belediye ve siyasi partilerin il başkanları da ortak açıklama yaptı.

Mahkeme heyeti, Celali Rahman Fidan ve Batuhan Fidan'a, 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' kapsamında yargılandığı davada, 5 yıl 22'şer gün hapis cezası verdi. Sanıkların cezasında indirim uygulanmadı.