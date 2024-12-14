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Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde Kazakistan Bağımsızlık Günü Kutlaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde Kazakistan Bağımsızlık Günü Kutlaması
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Serkan Şen, Kazakistan'ın Türkiye için özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. Etkinlikte şarkılar, dans gösterileri ve çeşitli aktiviteler yer aldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Serkan Şen, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda, Kazakistan'ın kendileri için ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi.

Bir yıl Kazakistan'da öğretim üyesi olarak görev yaptığını aktaran Şen, "Kazakistan'dan ülkemize gelen kardeşlerimiz, konuklarımızdır. Onların mutlu günü bizim mutlu günümüz, acıları acımızdır." dedi.

Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Olcay Bayraktar ise etkinliğin geçen yıla göre daha kapsamlı olduğunu anlatarak, "Üniversitemizde 120 civarında ülkeden öğrenci bulunuyor, 80 ülke temsilcimiz var. Bugünkü etkinlik gibi her ülkenin etkinliği keyifli, üretici ve öğretici oluyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kazakça şarkılar seslendirildi, dans gösterileri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Programa Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği Katibi Ardakzhan Askhatkyzy Bekenova, Samsun Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Karaduman ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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