Önder Aksakal: "Ypg/Pkk Yandaşlarınca Şanlı Türk Bayrağına Yönelik Saldırı Asla Kabul Edilemez ve Karşılıksız Bırakılamaz"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Nusaybin- Kamışlı hattında Suriye tarafında YPG/PKK yandaşlarınca şanlı Türk bayrağına yönelik saldırı asla kabul edilemez ve karşılıksız bırakılamaz. Sadece bölücü terör örgütü değil tüm dünya bilmelidir ki şehitlerimizin kanından rengini almış şanlı Türk bayrağına uzanan eller her zaman kırılmıştır"

(TBMM) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Nusaybin-Kamışlı hattında Suriye tarafında YPG/ Pkk yandaşlarınca şanlı Türk bayrağına yönelik saldırı asla kabul edilemez ve karşılıksız bırakılamaz. Sadece bölücü terör örgütü değil, tüm dünya bilmelidir ki şehitlerimizin kanından rengini almış şanlı Türk bayrağına uzanan eller her zaman kırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Aksakal, Nusaybin-Kamışlı sınırında yaşanan bayrak indirme olayına ilişkin şunları kaydetti:

"Nusaybin-Kamışlı hattında Suriye tarafında YPG/PKK yandaşlarınca şanlı Türk bayrağına yönelik saldırı asla kabul edilemez ve karşılıksız bırakılamaz. Sadece bölücü terör örgütü değil, tüm dünya bilmelidir ki şehitlerimizin kanından rengini almış şanlı Türk bayrağına uzanan eller her zaman kırılmıştır. Bu hain saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve lanetliyorum. Bu zıvanadan çıkmış emperyalist uşağı teröristlere hak ettikleri ceza zaman geçirmeden en ağır şekilde yaşatılmalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
