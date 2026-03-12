Haberler

Önder Aksakal: İstiklal Marşı, Kurtuluş Mücadelesinin, Milletimizin İnancının ve Vatan Sevgisinin En Güçlü İfadesidir

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 105'inci yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı mesajda, "İstiklal Marşı, zor şartlar altında verilen kurtuluş mücadelesinin, milletimizin inancının ve vatan sevgisinin en güçlü ifadesidir. Bu eşsiz marşımız, dün olduğu gibi bugün de bağımsızlığımızın, milli birlik ve beraberliğimizin ortak sesi olmuştur" dedi.

Aksakal, açıklamasında, "İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi.

