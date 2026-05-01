Önder Aksakal'dan 1 Mayıs Mesajı: "Emeğin, Alın Terinin ve Dayanışmanın Gücüne İnanan Tüm Emekçilerimizi Yürekten Selamlıyorum"

(ANKARA) - Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, "Emeğin, alın terinin ve dayanışmanın gücüne inanan tüm emekçilerimizi yürekten selamlıyorum" dedi.

Önder Aksakal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hak mücadelesinden doğmuş Demokratik Sol Parti olarak, işçinin ve emekçinin yanında yer almayı bir görev biliyor; bu anlamlı günü bir kutlama olmanın ötesinde, emeğin onurunu yücelten bir dayanışma günü olarak görüyoruz. Bu vesileyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyor, emeğin, alın terinin ve dayanışmanın gücüne inanan tüm emekçilerimizi yürekten selamlıyorum. Yaşasın 1 Mayıs" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA