Önder Aksakal, Bülent Ecevit'in 19. Ölüm Yıldönümünde Kabrini Ziyaret Etti

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, vefatının 19. yılı dolayısıyla eski Başbakan Bülent Ecevit'in kabrini ziyaret etti.

Aksakal, beraberindeki partililerle vefatının 19. yılında Ecevit'in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek, saygı duruşunda bulundu, çelenk bıraktı.

Burada konuşan Aksakal, bu topraklar üzerinde yaşayan tüm vatandaşların esenlik içinde mutlu ve huzurlu yaşamı, güvenli geleceği için çaba sarf eden gerçek bir halk insanının manevi huzurunda olduklarını söyledi.

Ecevit'in, "Toprak işleyenin su kullananın", "Ne ezilen ne ezen insanca, halkça bir düzen" sözlerini anımsatan Aksakal, Ecevit'in kendilerine en büyük emanetinin ise Demokratik Sol Parti olduğunu söyledi.

Aksakal, şunları kaydetti:

"Değerli Genel Başkanım emanetin emin ellerdedir. ve onu en yükseklere taşımak bizim birinci vazifemizdir. Şunu bilmeni isteriz ki, tüm siyasi yaşamın boyunca en küçük bir akçeli işe konu olmadığın gibi senin mirasını taşıyan demokratik solcular da bugün toplum içinde alnı açık başları dik gezmektedirler. Devlet yönetiminde bulunduğun tüm dönemlerde ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası yavru vatan Kıbrıs'ın sonsuza kadar bir Türk yurdu olarak kalması için büyük mücadeleler yürüttün. Çalışanların sahip oldukları tüm hakların altında senin demokratik sol kuramınla vücut bulmuş iraden yer almıştır.

Türk halkı senden razıdır. Allah da razı olsun. Bizler senin ışığında gösterdiğin yolda yürümeye devam ediyoruz. Biz senden dün ne öğrendiysek bugün aynı inanç ve kararlılıkla vatanımıza ve milletimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Sen rahat uyu değerli Genel Başkanım. Mekanın cennet, makamın ali, ruhun şad olsun."