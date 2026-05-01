Öncü Keçeli: Sumud Filosu'nda Alıkonulan Vatandaşlarımız ve Diğer Katılımcılar Girit'te Karaya Çıktı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Öncü Keçeli, Küresel Sumud Filosu'na, İsrail tarafından uluslararası sularda yapılan müdahale sonucu alıkonulan Türk vatandaşları ve diğer katılımcıların Girit'te karaya çıktığını bildirerek, "Atina Büyükelçimiz ve Konsolosluk çalışanlarımız Girit'te bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın ve üçüncü ülke uyruklu bazı katılımcıların, özel bir uçak seferiyle bugün içerisinde Türkiye'ye getirilmeleri öngörülmektedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Küresel Sumud Filosu'na, İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucu alıkonulan vatandaşlarımız ve diğer katılımcılar Girit'te karaya çıkmıştır. Atina Büyükelçimiz ve konsolosluk çalışanlarımız Girit'te bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın ve üçüncü ülke uyruklu bazı katılımcıların, özel bir uçak seferiyle bugün içerisinde Türkiye'ye getirilmeleri öngörülmektedir."

Kaynak: ANKA