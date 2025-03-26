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Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden İlker Canikligil'e Destek Açıklaması

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Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, yönetmen İlker Canikligil'in tutuklanmasına tepki göstererek, yargının baskı aracı haline geldiğini savundu.

(ANKARA) - Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, yönetmen İlker Canikligil'in tutuklanmasına yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Dernekten yapılan açıklamada, "Düşüncelerinden dolayı cezalandırılmak hukuk değil, baskıdır. Yargının iktidarın politik çıkarlarına uygun şekilde hareket eden bir baskı aracı haline gelmesini kabul etmiyoruz" denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yönetmen İlker Canikligil çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Canikligil'in tutuklanmasına Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği'nden tepki geldi.

Derneğin X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dernek dostumuz yönetmen İlker Canikligil, kadınların ve çocukların eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesine ekibiyle birlikte elinden gelen desteği sunmuş, yoksul öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmuş biridir. Sözü edilen paylaşımın bir yoksul nefretinden değil, siyasal islamın yarattığı sorunlara dair karşıtlığından olduğunu düşünüyoruz. Düşüncelerinden dolayı cezalandırılmak hukuk değil, baskıdır. Yargının iktidarın politik çıkarlarına uygun şekilde hareket eden bir baskı aracı haline gelmesini kabul etmiyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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