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Niğde'de Elektrik Akımına Kapılan 18 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

Niğde'de Elektrik Akımına Kapılan 18 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti
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Niğde'nin Sazlıca köyünde bir madencilik şirketinde çalışan Servet Can Aylan (18), onarım için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak düştü. Hastaneye kaldırılan Aylan kurtarılamadı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NİĞDE'de onarım için elektrik direğine çıkan Servet Can Aylan (18), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Sazlıca köyünde, bir madencilik şirketinde çalışan Servet Can Aylan, onarım için elektrik direğine çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle akıma kapılan Aylan, direkten düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası ambulansla Niğde Devlet Hastanesi'ne götürülen Aylan, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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