OMÜ'nün 50. Yılı Kapsamında Türk Halk Müziği Konseri Gerçekleştirildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) kuruluşunun 50. yılı kapsamında, Türk halk müziği konseri gerçekleştirildi.

OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi Korosu ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Türk Halk Müziği Topluluğunca, OMÜ'nün kuruluşunun 50. yılı kapsamında konser programı düzenlendi.

Akademisyen, idari personel ve öğrencilerin yer aldığı koro, orkestra şefliğini üstlenen OMÜ Devlet Konservatuvarı Öğr. Gör. Dr. Oğuz Yılmaz eşliğinde OMÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Erzurum, Elazığ, Bartın, İzmir, Kırşehir, Kırklareli, Şanlıurfa, Samsun-Çarşamba, Bergama, Manisa, Rize ve Artvin yörelerine ait eserleri seslendiren koroya zaman zaman katılımcılar da eşlik etti.

Programa OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten ve OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Burak Pancar ile çok sayıda sanatsever katıldı.