OMÜ'de üniversiteli öğrenciler Hıdırellez'i coşkuyla kutladı

Güncelleme:
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Hıdırellez'i geleneksel etkinliklerle kutlayarak öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Rektör Fatma Aydın, etkinlikte öğrencilere ikramda bulundu.

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türkçe Öğretim Merkezi, baharın habercisi Hıdırellez'i geleneksel etkinliklerle kutladı. Yapılan etkinliklerde öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

OMÜ Yaşam Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen kutlamalarda üniversiteli öğrenciler Hıdırellez şenliklerinde halk oyunları ve halat çekme yarışı yaptılar. OMÜ Rektörü Prof.Dr. Fatma Aydın, öğrencilere keşkek ve un helvası ikram etti.

Etkinlikte konuşan OMÜ Rektörü Prof.Dr. Fatma Aydın, "Öğrenci arkadaşlarımız ve hocalarımızla birlikte bahar şenliğini kutluyoruz. Halk oyunları oynuyoruz, keşkek yiyoruz. Baharın gelişi dünyamıza barış ve mutluluk getirsin. Herkese sağlık ve huzur getirsin" dedi.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
