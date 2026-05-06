OMÜ'de üniversiteli öğrenciler Hıdırellez'i coşkuyla kutladı

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türkçe Öğretim Merkezi, baharın habercisi Hıdırellez'i geleneksel etkinliklerle kutladı. Yapılan etkinliklerde öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

OMÜ Yaşam Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen kutlamalarda üniversiteli öğrenciler Hıdırellez şenliklerinde halk oyunları ve halat çekme yarışı yaptılar. OMÜ Rektörü Prof.Dr. Fatma Aydın, öğrencilere keşkek ve un helvası ikram etti.

Etkinlikte konuşan OMÜ Rektörü Prof.Dr. Fatma Aydın, "Öğrenci arkadaşlarımız ve hocalarımızla birlikte bahar şenliğini kutluyoruz. Halk oyunları oynuyoruz, keşkek yiyoruz. Baharın gelişi dünyamıza barış ve mutluluk getirsin. Herkese sağlık ve huzur getirsin" dedi.

