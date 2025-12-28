Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarını eleştirerek, bu durumun sadece kötü bir siyaset sicili olduğunu belirtti. Çelik, CHP'nin dezenformasyon ürettiğini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi dışında kimsenin ciddiye almadığı iddiaları, sadece kötü bir siyaset sicilinin sayfalarını çoğaltmaktadır." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanlığı bir 'dezenformasyon üretme merkezi' gibi hareket ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iç ve dış politikaya dair yaptığı her açıklamada siyaset ve devlet hayatımız hakkında yeni bir yanlışa imza atıyor. Üstelik bu yanlış bilgilerle Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalkıyor. Sonunda ise CHP Genel Başkanı ile 'yalan siyaseti' arasındaki yol arkadaşlığı bir kere daha ispatlanmış oluyor.

Cumhurbaşkanımızın siyasi dirayetini ve devletimizi yönetme iradesini milletimiz takdir etmektedir. Tüm dünya da bunu dile getirmektedir. Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi dışında kimsenin ciddiye almadığı iddiaları, sadece kötü bir siyaset sicilinin sayfalarını çoğaltmaktadır."

Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

