Bekçi olmanın şartları değişti

İçişleri Bakanlığı’nın yeni yönetmeliğiyle bekçi alım şartları sıkılaştırıldı; askerlik zorunlu hale getirilirken, başvuru yapılacak ilde son bir yıl ikamet etme şartı getirildi. Ayrıca siyasi parti üyeliği olanlar başvuramayacak, yaş, eğitim ve adli sicil kriterleri ise korunacak.

  • Bekçi adayları için askerlik görevini tamamlamış olma şartı zorunlu hale geldi.
  • Bekçi adaylarının başvuru yaptıkları ilde son bir yıl kesintisiz ikamet etmesi gerekecek.
  • Bekçi adaylarının yaş aralığı 18 ila 31 olarak belirlendi ve siyasi parti üyeliği olanlar başvuramayacak.

İçişleri Bakanlığı, çarşı ve mahalle bekçisi alım şartlarında önemli değişikliklere gitti. Yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ASKERLİK ŞARTI ZORUNLU HALE GELDİ

Yeni yönetmelikle birlikte bekçi adayları için en dikkat çeken değişiklik askerlik şartı oldu. Buna göre erkek adayların askerlik görevini fiilen tamamlamış olması zorunlu tutulacak.

İKAMET ŞARTI GETİRİLDİ

Bekçi alımlarında artık ikamet şartı da aranacak. Adayların başvuru yaptıkları il sınırları içerisinde son bir yıldır kesintisiz olarak ikamet ediyor olması gerekecek. Bu düzenleme, şehir değiştiren veya iş aramak için başka illere giden adayların başvuru yapmasını engelleyecek.

YAŞ ARALIĞI GÜNCELLENDİ

Yeni yönetmelikle adayların yaş aralığı 18 ila 31 olarak belirlendi. En az lise mezunu olma ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartları ise korunmaya devam ediyor.

SİYASİ ÜYELİĞİ OLANLAR BAŞVURAMAYACAK

Düzenlemede dikkat çeken bir diğer madde ise siyasi aidiyetlere ilişkin oldu. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecek.

ADLİ SİCİL ŞARTLARI DEVAM EDİYOR

Adayların adli sicil ve güvenlik arşiv araştırması kriterleri ise sıkı şekilde uygulanmaya devam edecek. Buna göre adayların ağır hapis veya belirli suçlardan hüküm giymemiş olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve silahlı görev yapmaya engel bir durumunun olmaması gerekecek.

Olgun Kızıltepe
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni

Naim Kasım öldürüldü mü? İsrail'den peş peşe açıklamalar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir

Erdoğan "Gündemimizde yok" dedi, Kurtulmuş açık kapı bıraktı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı

Mesai yok, maaş var! Belediye başkanı gözaltına alındı
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıdoğrular:

edirneden karsa bizim degilmi ne ikameti

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Mahalleler de gece yarısı sokak içlerinde dolaşan hiç bir bekçiye denk gelmedim. Genelde çarşı da pazarda kalabalık yerlerde kimlik kontrolü yapıyorlar. Zaten suçlu bekçiyi çarşıda gördüğünde yön değiştirir.

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Soaklarda devriye gezen bir tane Mahalle Bekçisi göremiyorum malesef merkezi lokasyonda ikamet ettiğim halde Şartlarda siyasi parti üyeliği kabul edilmeyecektir deniyor şimdiye kadar olanları ne yapacaksınız peki

Haber YorumlarıCengiz TAN:

bunların hepsinden ziyade psikolojik testten geçmeli bekçiler !

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü

Çekiçle kafasına defalarca vurarak öldürdü
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar

Anlaşma masası kurulmadan Trump'tan İran'a yeni tehdit
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü

Tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişlerdi! Emniyette böyle beklediler
Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı siyaseti birleştirdi

Tek bir açıklamasıyla tüm siyaseti birleştirdi
Büşra Pekin gözaltına alındı

'Çok güzel hareket bunlar' ile tanınmıştı! Gözaltına alındı
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü

Çekiçle kafasına defalarca vurarak öldürdü
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar

Anlaşma masası kurulmadan Trump'tan İran'a yeni tehdit
Galatasaray'ın içinde hain var! Okan Buruk, ''Maç kadroları sızdırılıyor'' deyip isim verdi

''İçimizde hain var, maç kadroları sızdırılıyor'' deyip isim verdi