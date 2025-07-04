Ömer Çelik'ten Nihat Genç İçin Taziye Mesajı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, hayatını kaybeden gazeteci-yazar Nihat Genç'e rahmet diledi ve ailesine başsağlığı belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden gazeteci-yazar Nihat Genç'e rahmet diledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yazar ve gazeteci Nihat Genç'e Allah rahmet eylesin. Değerli ailesine ve tüm dostlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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