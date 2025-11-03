Ömer Çelik'ten Ahmet Gülhan için Taziye Mesajı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, usta sanatçı Ahmet Gülhan'ın vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı. Gülhan'ın sanatıyla her zaman anılacağını belirten Çelik, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.
Çelik, NSosyal hesabından paylaştığı taziye mesajında, şunları kaydetti:
"Tiyatro ve sinemamızın usta ismi, değerli sanatçı Ahmet Gülhan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Kendisini sanatıyla hatırlamaya devam edeceğiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."
Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel