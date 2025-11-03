Ömer Çelik'ten Ahmet Gülhan için Taziye Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanatçı Ahmet Gülhan için taziye mesajı yayımladı.

Çelik, NSosyal hesabından paylaştığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Tiyatro ve sinemamızın usta ismi, değerli sanatçı Ahmet Gülhan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Kendisini sanatıyla hatırlamaya devam edeceğiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."