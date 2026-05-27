AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasimize dönük en büyük suikastlardan biri olan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyoruz. Millet iradesine kastedenleri lanetliyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."