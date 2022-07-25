Ömer Çelik: "(Muhalefet) Hizmet üretememe, hizmet engelleme siyasetinden hizmet gaspı gibi bir siyasete geçtiler"
AA - Müjdat Genç - Güncel
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi. (4)
"(Muhalefet) Çalışmanın ortasında çıkıyorlar, işte bir iktidara gelirsek şunu şunu yapacağız diyorlar. Hükümetimiz o çalışmayı tamamlayıp da açıkladığı zaman, biz dedik de oldu gibisinden şimdi de hizmet üretememe hizmet engelleme siyasetinden hizmet gaspı gibi bir siyasete bir gasp siyasetine geçtiler"
AA / Müjdat Genç - Güncel