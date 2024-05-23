Ölümlü trafik kazasından sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı

İstanbul Eyüpsultan'daki orman yolunda 1 Mart Cuma gecesi yaşanan kaza sonrasında ehliyetsiz sürücü T.C.'nin, annesi yazar Eylem Koç tarafından önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçırılmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ARTIK KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORLAR

Anne oğulun ABD'ye kaçmasına ilişkin soruşturma devam ederken Türkiye'nin başvurusu üzerine anne ve oğul hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Kemerburgaz'da 1 Mart gecesi 16 yaşındaki ehliyetsiz araç kullanan T. C., arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarptı. Kazada evli bir çocuk babası olan 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Olayın sorumlusu T.C, aynı gece annesi yazar Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırıldı.