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Erzurum Oltu'da sel felaketi sonrası dere ıslahı ve taşkın koruma çalışmaları isteniyor

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Erzurum'un Oltu ilçesinde 2 yıl önce yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan dere ıslahı ve taşkın koruma çalışmalarının bir an önce bitirilmesi için mahalle sakinleri ve muhtar yetkililere çağrıda bulundu.

ERZURUM'un Oltu ilçesinin Ayvalı Mahallesi'nde oturanlar, 2 yıl önce yaşadıkları sel felaketi sonrası başlayan dere ıslahı ve taşkın koruma çalışmalarının bir an evvel tamamlanmasını istedi. Muhtar Yunus Ay, mahallenin ortasından geçen dere ve Oltu Çayı sebebiyle risk altında olduklarını söyledi.

Oltu ilçesinin Ayvalı Mahallesi, 18 Temmuz 2024'te sel afeti yaşadı. Mahallenin içerisinden geçen derede yaşanan taşkın sonucu okul binası, öğretmen lojmanları, sağlık ocağı ve 10 ev hasar gördü. Tarım arazileri ile ekili ve dikili alanlarda da hasar oluştu. Mahalleden geçen derede başlatılan ıslah ve taşkın koruma çalışmalarının hızlandırılmasını isteyen vatandaşlar, Oltu Çayı'nın da geçiş noktalarının da düzenlenmesini talep ediyor.

Muhtar Yunus Ay, mahalleden geçen dere ile Oltu Çayı'nın risk oluşturduğunu belirterek, "Biz mahallemizi taşkından koruyacak çalışmaların bir an evvel tamamlanmasını istiyoruz. Yağışların arttığı günümüzde mahallemizin büyük bölümü risk altında bulunuyor" dedi.

Mahalleyi korkutan bir tehlikenin de Oltu Çayı olduğunu belirten Ay, buranın da ıslah edilmesini istedi. Ayvalı Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla birlikte bahçe yolları ve köprülerin zarar gördüğünü anlatan Yunus Ay, mahallenin alt ve üst kesimlerinde taşkın koruma çalışmalarının yapıldığını, orta bölümdün ise tamamlanmadığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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