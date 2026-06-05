Erzurum'da 63 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Erzurum'un Oltu ilçesinde, 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan 63 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü D.T., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Erzurum'un Oltu ilçesinde hakkında 63 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan hakkında 63 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü D.T'yi (39) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Talha Koca