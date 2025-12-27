Erzurum'da soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor
Oltu ilçe merkezinde sabah güneşli havanın ardından öğleden sonra kar yağışı başladı. Uzun süredir kurak geçen ayların ardından yağan kar, ilçe sakinlerinin yüzünü güldürdü ve kar kalınlığı yer yer 7 santimetreye ulaştı.
OLTU BEYAZA BÜRÜNDÜ
Dursun Murat AYDIN/OLTU (Erzurum),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel