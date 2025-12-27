Haberler

Erzurum'da soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Oltu ilçe merkezinde sabah güneşli havanın ardından öğleden sonra kar yağışı başladı. Uzun süredir kurak geçen ayların ardından yağan kar, ilçe sakinlerinin yüzünü güldürdü ve kar kalınlığı yer yer 7 santimetreye ulaştı.

OLTU BEYAZA BÜRÜNDÜ

Sabah saatlerinde güneşli havanın hakim olduğu Oltu ilçe merkezinde, öğleden sonra hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışı başladı. Uzun süredir kurak geçen ayların ardından yağan kar, ilçe sakinlerini sevindirdi. Kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi beyaza büründü, kar kalınlığı yer yer 7 santimetreye ulaştı.

Dursun Murat AYDIN/OLTU (Erzurum),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

