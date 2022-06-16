Olta iğnesi yutan martıya tedavi

AYDIN'da, denizde yüzen çift tarafından suda hareketsiz bulunan ve kursağına olta iğnesi takıldığı belirlenen martı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Martı, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

Davutlar sahilinde yüzen Sevgi ve Erol Atabey çifti, suda hareketsiz buldukları martıyı Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyelerinin de yakından ilgilendiği martının kursağına olta iğnesi takıldığı, ayaklarına da misine ipinin dolandığı görüldü. Martı, yapılan incelemenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne gönderildi. Röntgen çekilen martının kursağında olduğu tespit edilen olta iğnesi, operasyonla çıkarıldı. Tedavisine başlanan martı, daha sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.