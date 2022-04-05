OLİMPOS'TAKİ BUNGALOV PANSİYONDA YANGIN ÇIKTI - Haberler

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OLİMPOS'TAKİ BUNGALOV PANSİYONDA YANGIN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde Olimpos mevkiindeki pansiyonda yangın çıktı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Olimpos mevkiindeki pansiyonda yangın çıktı.

Kumluca'da dün saat 19.00 sıralarında Yazır Mahallesi Olimpos mevkiindeki bir pansiyonda yangın çıktı. Ağaç evlerden oluşan bungalov pansiyonun resepsiyonunda başladığı değerlendirilen yangında alevler mutfak ve restoran bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler pansiyondaki bungalov evlere sıçramadan söndürüldü. Müşteri bulunmayan pansiyonda yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

OLİMPOS'TAKİ BUNGALOV PANSİYONDA YANGIN ÇIKTI

OLİMPOS'TAKİ BUNGALOV PANSİYONDA YANGIN ÇIKTI

OLİMPOS'TAKİ BUNGALOV PANSİYONDA YANGIN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya, Kumluca, Olimpos, Yangın, Güncel, Haberler

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