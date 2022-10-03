Öldürülen müzisyen Onur Şener'le ilgili kimsenin bilmediği gerçek! Öğrenenler hüngür hüngür ağlıyor

Ankara'da istek şarkıyı bilmediği gerekçesiyle öldürülen müzisyen Onur Şener hakkında herkesi duygulandıran bir gerçek ortaya çıktı. Şener'in aslında bir kızı olduğu ve ölen arkadaşının oğlunu da sahiplendiği belirtildi.

Müzisyen Onur Şener, Ankara'daki bir eğlence mekanında kendisinden istenen şarkıyı bilmediğini belirterek, isteği geri çevirmek zorunda kaldı. Ancak Şener'e şarkıyı söylemesinde ısrar eden katil zanlıları, çıkardıkları kavga sonucunda Şener'i şişe parçalarıyla öldürdü.

SANAT CAMİASI AYAĞA KALKTI

Şener'in öldürülmesinin ardından sanat camiası ayağa kalktı. Çok sayıda sanatçı, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Şener'e yönelik saldırıyı lanetledi.

2 ÇOCUĞU OLDUĞU SÖYLENMİŞTİ

Vefatının ardından 2 çocuk babası olduğu söylenen Şener'le ilgili herkesi yasa boğan bir gerçek ortaya çıktı. Şener'in arkadaşı tiyatrocu Almula Merter, "Bir kızı vardı. Diğer çocuk ölen arkadaşının oğluydu. Onu da sahiplenmiş, oğlum diyordu" diyerek herkesi hıçkıra hıçkıra ağlattı.