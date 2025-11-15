Haberler

Öldürülen babasının cenazesini almaya geldikleri morg önünde gözyaşlarına boğuldu

Güncelleme:
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Gökay S.'nin (36) annesi ile gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü gerekçesiyle 22 bıçak darbesiyle öldürdüğü Yusuf Aygül'ün (69) cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Aygül'ün kızı, morgdan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kaş ilçesi Andifli Mahallesi Şehit Kazım Temel Caddesi'nde meydana geldi. Belediyede işçi olarak çalışan Gökay S., annesi ile gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü otelin gece bekçisi Yusuf Aygül ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Gökay S., yanında taşıdığı bıçakla Aygül'ü defalarca bıçaklayıp, kaçtı. Yusuf Aygül, ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Aygül, kurtarılamadı. Yusuf Aygül'ün vücudunda 22 bıçak kesisi olduğu belirlendi. Polis ekipleri, kısa sürede Gökay S.'yi suç aleti bıçakla yakaladı. Gökay S.'nin annesi Meral S. (58) ile Yusuf Aygül arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrendiği, yaklaşık 2 aydır eve gelmediği kaydedildi.

OLAY KAMERADA

Bu arada olay cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde; Gökay S.'nin elindeki bıçakla Yusuf Aygül'e defalarca vurduğu ve yanına kimseyi yaklaştırmadığı yer aldı. Aygül'ün yerde hareketsiz yatmasına rağmen Gökay S.'nin bıçaklamaya devam ettiği görüldü.

KIZI AĞLADI

Kaş Devlet Hastanesi'ndeki işlemleri tamamlanan Yusuf Aygül'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bu sabah saatlerinde morga gelen Aygül'ün ismi öğrenilemeyen kızı ve damadı, cenazeyi teslim aldı. Aygül'ün kızı, morgdan çıkarken gözyaşlarını tutamadı. Diğer yandan Gökay S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

