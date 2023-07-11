Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir okulun istinat duvarı, sağanak yağış nedeniyle biriken suya dayanamayarak yıkıldı. Duvarın yıkılma anı, bir evin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Okulun istinat duvarı sel sularına dayanamadı: Duvarın çökme anı kamerada

Sağanak yağış, okulun istinat duvarını yıktı

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir okulun istinat duvarı, sağanak yağış nedeniyle biriken suya dayanamayarak yıkıldı. Duvarın yıkılma anı, bir evin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Çarşamba ilçesi Çayvar Mahallesi'nde Çayvar İlk ve Ortaokulu'nun bulunduğu bahçe istinat duvarı önceki gün ilçe genelinde etkili olan sağanak yağışta biriken sulara teslim oldu. Sağanak yağışın biriktirdiği sular, okulun istinat duvarını yıkarken, duvarın yanında bulunan elektrik direğinde de hasar oluşturdu.

Okulun istinat duvarının yıkılma anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.