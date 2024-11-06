Üye Girişi
Haberler

Okulun bahçesinde çökme tehlikesine karşı 'sıra'lı önlem

Okulun bahçesinde çökme tehlikesine karşı 'sıra'lı önlem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da Şehit Ali Doğan Ortaokulu'nun istinat duvarının kayması ve bahçede çökme tehlikesi bulunması nedeniyle, geçişi engellemek için riskli bölgeye okul sıralarıyla şerit çekildi.

ANKARA'da Şehit Ali Doğan Ortaokulu'nun istinat duvarının kayması ve bahçede çökme tehlikesi bulunması nedeniyle, geçişi engellemek için riskli bölgeye okul sıralarıyla şerit çekildi. Veliler, önlemlerin yetersiz olduğunu belirterek, duvarın onarılmasını istedi.

Mamak ilçesine 3 yıl önce yapılan Şehit Ali Doğan Ortaokulu'nun istinat duvarı, iddiaya göre, yapıldığı günden itibaren kaymaya başladı. Bugüne kadar yaklaşık 20 santimetre kayan ve en yüksek kısmı 7 metre olan duvar, teneffüste bahçeye çıkan öğrenciler için risk oluşturmaya başladı. Okul yönetimi, duvarın yıkılması ve okul bahçesinin çökme riskine karşı önlem aldı. Riskli bölüme okul sıraları yerleştirilip, öğrencilerin bu alana geçişi yasaklandı. Öğrenci velileri, okulda bine yakın öğrencinin eğitim gördüğünü ve öğrencilerin zaman zaman sıraların arkasındaki riskli bölüme geçtiğini belirterek, önlem alınmasını istedi. Öğrencilerin bahçede geçirdiği süreyi azaltmak için teneffüs sürelerini kısaltan okul yönetimi ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu

270 delegeye ulaşıldı! İşte ABD'nin yeni başkanı

 Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum

Erdoğan'dan Trump'a tebrik! "Dostum" vurgusu dikkat çekti
Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama
ESRA EROL İZLE | 6 Kasım Esra Erol'da yeni bölümde neler olacak? Fatih Aydın bulundu mu? TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 KASIM: Beşiktaş-Malmö maçı saat kaçta? Bu akşam TRT 1 UEFA Avrupa Ligi maçları! KASIM AYI Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı! ABD seçimleri Türkiye'yi nasıl etkiler? Türkiye ile Trump ilişkisinde son durum nedir? 2025 EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANLARI! SSK, BAĞ-KUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Trump ne kadar oy aldı? ABD Başkanı Trump, Harris'e karşı kaç farkla kazandı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 6 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Altın fiyatları düşüyor mu? 6 Kasım çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Öğretmen, memur, polis maaşları ne kadar olacak? Icardi DNA testi mi yaptıracak? SON DAKİKA: ABD Başkanı kim oldu? Trump kazandı mı, sonuç ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.