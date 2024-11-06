Okulun bahçesinde çökme tehlikesine karşı 'sıra'lı önlem

ANKARA'da Şehit Ali Doğan Ortaokulu'nun istinat duvarının kayması ve bahçede çökme tehlikesi bulunması nedeniyle, geçişi engellemek için riskli bölgeye okul sıralarıyla şerit çekildi. Veliler, önlemlerin yetersiz olduğunu belirterek, duvarın onarılmasını istedi.

Mamak ilçesine 3 yıl önce yapılan Şehit Ali Doğan Ortaokulu'nun istinat duvarı, iddiaya göre, yapıldığı günden itibaren kaymaya başladı. Bugüne kadar yaklaşık 20 santimetre kayan ve en yüksek kısmı 7 metre olan duvar, teneffüste bahçeye çıkan öğrenciler için risk oluşturmaya başladı. Okul yönetimi, duvarın yıkılması ve okul bahçesinin çökme riskine karşı önlem aldı. Riskli bölüme okul sıraları yerleştirilip, öğrencilerin bu alana geçişi yasaklandı. Öğrenci velileri, okulda bine yakın öğrencinin eğitim gördüğünü ve öğrencilerin zaman zaman sıraların arkasındaki riskli bölüme geçtiğini belirterek, önlem alınmasını istedi. Öğrencilerin bahçede geçirdiği süreyi azaltmak için teneffüs sürelerini kısaltan okul yönetimi ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.