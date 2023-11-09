Haberler ›› Güncel ›› Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 13-17 Kasım'da 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatilini yapacak.