İstanbul'da Okullara Yönelik Saldırı Planı İddiasıyla Tutuklama

İSTANBUL'da okullara yönelik saldırı planından bahsettiği öne sürülen 'tehdit' içerikli paylaşımı sanal medyada yayımlayan M.A. isimli çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul'da birkaç okula saldırı gerçekleştirileceğine dair tehdit içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen M.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

