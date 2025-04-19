Okulda Dili Boğazına Kaçan Öğrenci Müdür Yardımcısı Tarafından Kurtarıldı
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Fırat İlköğretim Okulu'nda, teneffüste dili boğazına kaçan 11 yaşındaki Suriye uyruklu öğrenci, Müdür Yardımcısı Hüseyin Kılınç'ın hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Öğrenci hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir okulda oyun oynadığı sırada dili boğazına kaçarak yere düşen öğrenciyi, okulun müdür yardımcısı müdahale ederek kurtardı.
Fırat İlköğretim Okulunda 2 gün önce 4. sınıf öğrencisi Suriye uyruklu Şahin Heciemin (11), teneffüste oynarken dili boğazına kaçarak baygınlık geçirdi.
Nefes alamadığını ve baygınlık geçirdiğini gören öğretmenler, ilk yardım bilgisine sahip Müdür Yardımcısı Hüseyin Kılınç'a haber verdi.
Fenalaşan öğrencinin yanına gelerek müdahalede bulunan Kılınç, öğrencinin boğazına kaçan dilini eliyle çıkararak nefes almasını sağladı.
Okula çağrılan ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada müdür yardımcısının öğrenciye müdahalesi okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.