Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okula yeni başlayan minikler çiçeklerle karşılandı

Güncel Haberler

Okula yeni başlayan minikler çiçeklerle karşılandıAĞRI Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde okula yeni başlayan Birinci sınıf öğrencileri çiçeklerle karşılandı.

Okula yeni başlayan minikler çiçeklerle karşılandı

AĞRI Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde okula yeni başlayan Birinci sınıf öğrencileri çiçeklerle karşılandı.

Taşlıçay Balıkgöl İlköğretim Okulu'nda 4. Sınıf öğrencileri okula yeni başlayan öğrencilere çiçekler vererek yardımcı olmaya çalıştılar. Okulu sevdirmek amacıyla yapılan etkinlikte Birinci sınıf öğrencileri mutlu olurken, Korkularını da yenmiş oldular. Okul Yöneticisi Erdoğan Aydemir; "İlköğretim Haftası kapsamında bir çok etkinlik yaptık, Okul hayatlarına başlayan Birinci sınıf öğrencilerimizin heyecanları ve mutluluklarına ortak olmak amacıyla Dördüncü sınıf öğrencilerimiz kardeşlerini çiçeklerle karşılayarak sınıflarına kadar eşlik ettiler. Bir çok veliden duyduğumuz kadarıyla yeni okula başlayan öğrenciler hem heyecan hem de ciddi korku oluşuyor. bu neden bizde böyle bir etkinlik yapmak istedik ve çok etkili olduğunu düşünüyoruz, tüm öğrencilerime başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Arslan - Güncel

Taşlıçay Ağrı Güncel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title