Kars'ta sokak köpekleri, okula giden küçük kıza saldırdı Güncel Haberler Kars'ta okuldaki kursa giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki Hayrunnisa Yıldız yaralandı. 3 yerinden ısırılan küçük kız hastanede tedavi altına alınırken, baba Abdurrahman Yıldız köpek saldırılarına karşı önlem alınması için yetkililere seslendi. Kars'ta Kurşunoğlu İlkokulu 8'inci sınıf öğrencisi Hayrunnisa Yıldız, hafta sonu kursa gitmek için minibüs durağına doğru yürürken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. 3 YERİNDEN ISIRDI Etrafını saran köpeklerin vücudunun 3 yerinden ısırdığı Yıldız, yakınındaki duvara tırmanarak kurtuldu. Hayrunnisa Yıldız, çağırılan ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Kafkas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. BABASI YETKİLİLERE SESLENDİ Yaralarına pansuman ve aşı yapılan Yıldız, evine gönderildi. Hayrunnisa Yıldız'ın babası Abdurrahman Yıldız, köpek saldırılarının her zaman olduğunu belirterek, yetkililerden önlem alınmasını istedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kars'ta sokak köpekleri, okula giden küçük kıza saldırdı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.