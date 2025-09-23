Okul Servis Araçlarına Denetim

Çemişgezek ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri okulların servis araçlarını denetledi.

Jandarma ve polis ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okulların araç servislerine yönelik denetim yaptı.

Araçları durdurup sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, trafik kuralları konusunda öğrencileri de bilgilendirdi.

Sürücülere uyarılarda bulunan ekipler, denetimlerini yıl boyu belirli aralıklarla sürdürecek.