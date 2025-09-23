Okul Servis Araçlarına Denetim

Haberler

Çemişgezek ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okulların servis araçlarını denetledi. Ekipler, sürücülerin belgelerini kontrol ederek trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.

Araçları durdurup sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, trafik kuralları konusunda öğrencileri de bilgilendirdi.

Sürücülere uyarılarda bulunan ekipler, denetimlerini yıl boyu belirli aralıklarla sürdürecek.

Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel
