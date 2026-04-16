Bakan Gürlek: Saldırı görüntülerini paylaşan 130 hesaba soruşturma başlatıldı, 95 kişi gözaltına alındı

ADALET Bakanı Akın Gürlek, okul saldırılarına ilişkin görüntüleri paylaşan; halk arasında korku, kaygı ve panik oluşturabilecek içerikler yayan 130 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldığını, 95 kişinin gözaltına alındığını, 1104 hesaba erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde meydana gelen okul saldırılarına ilişkin olarak Kahramanmaraş ve Siverek Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Yayın yasağına rağmen olaya ait görüntüleri paylaşan; halk arasında korku, kaygı ve panik oluşturabilecek içerikler yayan; resmi açıklamaları itibarsızlaştırmaya yönelik yanıltıcı bilgiyi alenen dolaşıma sokan; suçu ve suçluyu övüp suç işlemeye teşvik eden çok sayıda hesap tespit edilmiştir. Bu kapsamda 55 Cumhuriyet Başsavcılığımızca 130 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatılmış, 95 kişi gözaltına alınmıştır. 35 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmekte olup 1104 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirilmiştir" dedi.

54 OKULU HEDEF GÖSTEREN 67 KULLANICI GÖZALTINDA

Bakan Gürlek, ayrıca, okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde paylaşımlarla kamuoyunda tedirginlik oluşturan hesapların belirlendiğine işaret ederek, "Bu çerçevede 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alınmış olup, haklarında adli işlemler devam etmektedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; çocuklarımızı şiddete yönlendirebilecek dijital içerik ve platformlara yönelik tespit ve tedbirlerin alınması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığına da talimat verilmiştir. Süreç; 81 ilimizde 171 Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde takip edilmekte olup İçişleri Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız ile koordinasyon içinde yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı