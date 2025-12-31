Haberler

Manisa'da otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü tahliye edildi

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otizmli öğrenciyi merdivenden iterek yaralanmasına yol açtığı gerekçesiyle tutuklanan okul müdürü B.G, delil durumu ve tutukluluk süresi dikkate alınarak tahliye edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otizmli öğrenciyi merdivenden iterek yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan okul müdürü tahliye edildi.

Turgutlu 2. Asliye Ceza Mahkemesince, "kendisini savunamayacak durumda olan çocuğu kasten yaralama" suçuyla yargılanan tutuklu sanık okul müdürü B.G'nin (50), tutukluluk halinin incelenmesi yönünde dosya üzerinde inceleme yapıldı.

İnceleme sonucu, delillerin büyük oranda toplanmış olması, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak B.G'nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Irlamaz Mahallesi'ndeki ortaokulda görev yapan okul müdürü B.G'nin otizmli öğrenci B.U.U'yu merdivenden ittiğine ilişkin görüntülerin medyada yer alması üzerine 11 Kasım'da idari ve adli soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan zanlı, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "kendisini savunamayacak durumda olan çocuğu kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

İlk duruşması 5 Aralık'ta yapılan dava, 16 Ocak'a ertelenmişti.

